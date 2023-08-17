На Львівщині приватний підприємець за 2500 доларів намагався підкупити підполковника поліції щоб допомогти своєму підлеглому вийти «сухим із води» за ДТП з летальним випадком

Бізнесмен з Тернопільщини, що займається перевезеннями, хотів за 2500 доларів США допомогти своєму підлеглому вийти «сухим із води» за ДТП з летальним випадком та повернути арештовану вантажівку. Оперативники внутрішньої безпеки Нацполіції затримали підприємця.

Співробітники львівської поліції проводять досудове розслідування, розпочате за фактом скоєння дорожньо-транспортної пригоди водієм одного з приватних підприємств-перевізників, що призвело до смерті потерпілого. Аби допомогти своєму підлеглому уникнути відповідальності, директор фірми – мешканець Тернопільщини – спробував «домовитись» із начальником одного з відділів поліції Львівщини.

41-річний чоловік запропонував підполковнику поліції хабар – 2500 доларів США – за закриття кримінального провадження та повернення вантажного автомобіля, вилучене в рамках кримінального провадження. Про наміри чоловіка надати неправомірну вигоду поліцейський одразу рапортував до Львівського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ.

Оперативники внутрішньої безпеки поліції спільно зі слідчими ГУНП у Львівській області затримали 41-річного підприємця у службовому кабінеті поліцейського під час спроби надати обіцяну суму «відкупних».

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури фігуранту вже оголошено про підозру за ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. За підкуп службової особи передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України