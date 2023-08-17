На Львівщині приватний підприємець за 2500 доларів намагався підкупити підполковника поліції щоб допомогти своєму підлеглому вийти «сухим із води» за ДТП з летальним випадком

Бізнесмен з Тернопільщини, що займається перевезеннями, хотів за 2500 доларів США допомогти своєму підлеглому вийти «сухим із води» за ДТП з летальним випадком та повернути арештовану вантажівку. Оперативники внутрішньої безпеки Нацполіції затримали підприємця.

на львівщині приватний підприємець за 2500 доларів сша намагався підкупити підполковника поліції

Співробітники львівської поліції проводять досудове розслідування, розпочате за фактом скоєння дорожньо-транспортної пригоди водієм одного з приватних підприємств-перевізників, що призвело до смерті потерпілого. Аби допомогти своєму підлеглому уникнути відповідальності, директор фірми – мешканець Тернопільщини – спробував «домовитись» із начальником одного з відділів поліції Львівщини.

41-річний чоловік запропонував підполковнику поліції хабар – 2500 доларів США – за закриття кримінального провадження та повернення вантажного автомобіля, вилучене в рамках кримінального провадження. Про наміри чоловіка надати неправомірну вигоду поліцейський одразу рапортував до Львівського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ.

Оперативники внутрішньої безпеки поліції спільно зі слідчими ГУНП у Львівській області  затримали 41-річного підприємця у службовому кабінеті поліцейського під час спроби надати обіцяну суму «відкупних».

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури фігуранту вже оголошено про підозру за ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. За підкуп службової особи передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України

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