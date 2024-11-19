Посадовця Дніпровської міськради викрито на розтраті понад ₴3,5 млн. під час закупівлі генераторів

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомлено про підозру директору одного з департаментів Дніпровської міської ради за фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 та ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, посадовець під час закупівлі генераторів для потреб військових умисно не забезпечив належне та ефективне використання бюджетних коштів. Він придбав обладнання за завідомо завищеними цінами.

Закупівля генераторів проводилася на виконання «Програми щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра 2022-2026 роки».

Внаслідок протиправних дій підозрюваного місцевому бюджету завдано понад 3,5 млн грн збитків.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснює Головний підрозділ детективів БЕБ України, оперативний супровід – Департамент детективів зі стратегічного захисту економіки БЕБ України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора