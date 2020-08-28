Поліція Кривого Рогу викрила «банківських» онлайн-шахраїв

Під час обшуку в приміщенні «call-центру» знаходились 27 «працівників», серед яких — 11 неповнолітніх та організатор злочинної групи.

Слідчі встановили, що для своєї роботи організатор обладнав приміщення комп’ютерною технікою та найняв співробітників.

Щодня вони здійснювали сотні телефонних дзвінків клієнтам банківських установ, представлялися працівниками служби безпеки банків та за різними схемами переказували кошти з їхніх банківських рахунків на свої.

В ході слідчих дій поліцейські вилучили 30 системних блоків, 28 навушників, 31 мобільний телефон, 2 предмети, схожі на пістолет, ніж, близько 130 тисяч гривень, 1 700 доларів США та інші речові докази.

Національна поліція України