Поліція «накрила» мережу незаконних гральних закладів, що діяла в Ужгороді та Мукачеві

Співробітники ГУНП в Закарпатській області, у співпраці з СБУ, провели ряд обшуків у гральних закладах, що діяли в Ужгороді та Мукачеві. Вилучено всю компʼютерну техніку та інші речові докази.

Співробітники кримінальної поліції Головного управління Нацполіції в Закарпатській області, у співпраці з СБУ, заблокували роботу кількох гральних закладів, які зловмисники підпільно облаштували в місті Ужгород та Мукачево. Дані ігротеки були замасковані під кафе, спортбари, або ж вивіски на них взагалі були відсутні.

Вчора оперативники, за силової підтримки бійців КОРДу та РПОП, провели у даних приміщеннях обшуки. Вилучено всю комп’ютерну техніку та інше обладнання, яке зловмисники використовували для надання незаконних послуг, грошові кошти, отримані таким шляхом, та чорнову документацію.

Наразі слідчі визначаються з правовою кваліфікацією події, тривають першочергові заходи.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області