Поліція оголосила підозру 19-річному водію, який скоїв смертельну ДТП у Дніпрі

Нагадаємо, вчора ввечері керманич автомобіля BMW допустив зіткнення з автомобілем Ford, який здійснював маневр розвороту. У результаті автопригоди загинула 10-річна пасажирка Ford.

Поліцейські затримали водія BMW у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився місцевий житель 2005 року народження. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

У рамках розслідування кримінального провадження поліція встановила маршрут руху автомобіля BMW до вчинення смертельної аварії. Також встановлені відезаписи з камер спостереження, які долучені до матеріалів кримінального провадження. Призначено ряд експертиз, серед яких – молекулярно-генетична.

Слідчі скерували до суду клопотання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Водію загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області