Поліція підозрює російського окупанта в убивстві двох мешканців Бучі

Військовослужбовець збройних сил Російської федерації Валєнтін Манзіров, 2000 р.н., підозрюється у порушенні законів і звичаїв війни, поєднаному з умисним убивством.

Текст підозри розміщено на сайті Офісу генпрокурора.

У березні 2022 року Манзіров як снайпер підрозділу 27-го окремого загону спецпризначення «Кузбасс» (в/ч 6607, м.Кемерово) військ Нацгвардії РФ брав участь у вторгненні в Україну і в складі окупаційної армії перебував у місті Буча Київської області.

Манзіров та інші солдати загону «Кузбасс» контролювали сектор міста Буча, що частково охоплював вулицю Антонія Михайловського і перехрестя з вулицею Тургенєва (з 12.04.2022 вул.Тячівська).

Ввечері 27 березня Манзіров затримав на вулиці цивільного чоловіка і відвів його до житлового будинку, де почав вимагати в господаря алкогольні напої, щоб разом їх випити. Але господар відповів, що алкоголю не має і не вживає, тому що голодує у звʼязку з Великим постом.

Манзіров сам зайшов на кухню і знайшов там спиртне. Після чого розлютився і розстріляв двох чоловіків, зробивши щонайменше три і чотири постріли. Потерпілі загинули на місці. // Судовий репортер