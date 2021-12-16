Поліція Полтави затримала чоловіка, причетного до замаху на вбивство жінки

Слідчі та оперативники поліції Полтавщини, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, встановили та затримали особу, ймовірно причетну до замаху на вбивство місцевої жінки, 1975 року народження.

Євген Рогачов, начальник поліції Полтавщини, повідомив: «Для розкриття особливо тяжкого злочину ми залучили максимальну кількість особового складу поліції Полтави та працівників карного розшуку обласного Главку. Упродовж кількох годин нам вдалося встановити та затримати в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України місцевого чоловіка, 1958 року народження, який причетний до вчинення цього злочину. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу».

За даним фактом слідчим поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статті 15 та частини 1 статті 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Полтавської області