Викрито учасників злочинного угруповання, причетних до незаконної діяльності з фінансування так званої «лнр»

За процесуального керівництва прокурорів Луганської обласної прокуратури здійснюється розслідування у кримінальному провадженні за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (ч. 4 ст. 110-2 КК України).

В ході розслідування встановлено групу осіб, причетних до незаконної діяльності, пов’язаної з фінансуванням «лнр», а також ведення бізнесу на тимчасово окупованій території Луганщини.

Зокрема, встановлено, що так званий «депутат народної ради лнр ІІІ скликання» є засновником ТОВ, розташованого в м. Брянка Луганської області.

Фігурант створив та очолив організовану групу, до складу якої на добровільній основі увійшли службові особи ТОВ.

Діяльність вказаного підприємства безпосередньо пов’язана з виготовленням та ремонтом гірничої продукції, яка у подальшому реалізується на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей суб’єктам господарювання, зареєстрованим на території рф.

Починаючи з 2015 року по теперішній час підприємство функціонує на тимчасово окупованій території Луганщини.

Задокументовано, що в період часу з червня 2019 по січень 2020 року підприємство перерахувало до так званого «бюджету лнр» більше 1 мільйону гривень.

За протиправні дії особам загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури