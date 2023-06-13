Судитимуть експоліціянтку, яка присягнула на вірність окупантам на Харківщині

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо експоліцейської за фактом добровільного зайняття посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час окупації смт Шевченкове колишня старша інспекторка сектору кадрового забезпечення Куп’янського РВП ГУНП в області з власної ініціативи перейшла на бік ворога.

Жінка добровільно обійняла посаду «и.о. инспектора отделения по работе с личным составом» у так званому «УВД ВГА Харьковской области».

Експоліцейська за «служіння» російським загарбникам за місяць роботи отримала 43 000 російських рублів. Наступного місяця окупанти навіть підвищили колаборантці заробітну плату на 2 тисячі рублів.

Згодом обвинувачена змінила «профіль» та стала вже «старшим оперуполномоченным группы уголовного розыска Пункта полиции № 2 (дислокация пгт Шевченково)».

Обвинувачену судитимуть заочно в Орджонікідзевському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі другого СВ ТУ Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура