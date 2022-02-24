Поліція Полтавщини розкрила вбивство шестирічної давнини

До поліції Полтавщини 26 квітня 2016 року звернувся охоронець колишньої товарної станції, розташованої в місті Лубни, Полтавської області. У своєму повідомленні чоловік зазначив, що під час обходу території станції він виявив тіло жінки із явними ознаками насильницької смерті. Слідчі одразу розпочали кримінальне провадження. Упродовж шести років копіткої роботи слідства та оперативників поліції області, під процесуальним керівництвом прокуратури, підозрюваного в убивстві встановили.

Євген Рогачов, начальник поліції Полтавщини, повідомив:

«У ході досудового розслідування нам вдалося встановити, що вночі, із 25 на 26 квітня 2016 року, фігурант перестрів жінку, 1968 року народження, на території товарної станції, вбив її та втік з місця події. Під час ретельного огляду місця злочину слідчі вилучили залишені злочинцем сліди та ряд речових доказів, що вказували на жорстоку розправу над потерпілою. Все вилучене ретельно досліджено експертами. Зокрема, проведено судово-медичну, молекулярно-генетичну (ДНК), трасологічну експертизи та ряд інших оперативно-розшукових і слідчих дій, завдяки яким нам вдалося встановити підозрюваного. Ним виявився 59-річний житель міста Лубен, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за злочини, вчинені проти життя та здоров’я. У процесі досудового розслідування слідчим підрозділом Лубенського районного відділу поліції спільно з працівниками відділу кримінальної поліції, за процесуального керівництва Лубенської окружної прокуратури, вдалося встановити беззаперечні докази, які підтверджують причетність фігуранта до вчинення особливо тяжкого злочину».

Наразі слідчі дії тривають. 59-річному лубенцю повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого пунктом 13 частини 2 статті 115 (Умисне вбивство, тобто протиправне заподіяння смерті іншій людині, вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

У разі доведення вини судом підозрюваному загрожує від 10-ти до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Полтавщини (За інформацією Лубенського райвідділу поліції та СУ ГУНП)