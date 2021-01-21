В Одессе ревнивец убил приятеля ударом в пах

В Одессе застолье с алкоголем обернулось жуткой трагедией – мужчина приревновал друга к своей сожительнице, началась драка, которая завершилась убийством.

Об этом сообщает Telegram-канал “Одесса INFO”.

Трагедия произошла на улице Балковской.

“Мужчины поссорились после совместного употребления алкогольных напитков из-за того, что потерпевший обвинил друга в ухаживании за своей сожительницей. Конфликт перерос в драку, которая закончилась очень плохо”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что мужчина нанес удар другу в пах, тот умер от кровопотери. Убийцу задержали. // Голос