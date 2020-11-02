Поліція Полтавщини затримала особу, причетну до вбивства чоловіка у Кременчуці

До поліції Кременчука 30-го жовтня близько 19-ї години надійшло повідомлення від перехожих, що по проспекту Свободи біля багатоповерхівки невідомий чоловік отримав ножове поранення та потребує допомоги.

На місце події негайно прибули поліцейські та медики. За вказаною громадянами адресою поліція виявила чоловіка, 1999 року народження, з ножовими пораненнями. Каретою швидкої допомоги потерпілого госпіталізували до медичного закладу, де він помер.

Іван Жук, начальник Кременчуцького відділу поліції, повідомив: «Прибувши на місце події оперативники та слідчі встановили, що між потерпілим та місцевим чоловіком, 1983 року народження, виник конфлікт на вулиці, в ході якого фігурант завдав чоловіку тілесні ушкодження, від яких він помер. Протягом двох годин особа затримана поліцейськими в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Речові докази вилучені. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні вбивства та обрання запобіжного заходу».

Наразі слідчі поліції здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні, розпочатому за кваліфікуючими ознаками ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У разі доведення вини чоловіка, йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Полтавської області

(за інформацією Кременчуцького відділу поліції)