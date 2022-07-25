За вбивство старенької матері в Івано-Франківську білоруса засудили до 8,5 років ув’язнення

За публічного обвинувачення Івано-Франківської обласної прокуратури ухвалено вирок 57-річному громадянину Республіки Білорусь, який скоїв умисне вбивство своєї матері (ч. 1 ст. 115 КК України).

Його засуджено до 8 років 6 місяців позбавлення волі.

У судовому засіданні прокурор довів, що у січні 2022 року білорус, перебуваючи у будинку своєї 82-річної матері в Івано-Франківську, розпочав із нею конфлікт та задушив.

Після скоєного він накрив тіло вбитої одягом та залишив в кімнаті. Труп старенької наступного дня виявила її сестра.

Правопорушник вів антисоціальний спосіб життя, зловживав алкогольними напоями та вчиняв домашнє насильство стосовно матері.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Івано-Франківська обласна прокуратура