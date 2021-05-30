В Днепре пьяный мужчина с гранатой пытался попасть в здание СБУ

В Днепре на Святослава Хороброго мужчина с гранатой в руках хотел проникнуть в здание СБУ. Он был пьян.

Он позвонил на линию «102» и сообщил, что находится возле главного входа в СБУ с целью попасть внутрь. Также отметил, что у него в руках граната. Об этом сообщает Информатор, ссылаясь на собственные источники.

По приезде полицейские увидели мужчину, который стоял с поднятыми руками. Они установили, что взрывоопасных предметов гражданин при себе не имеет, а также находится в состоянии опьянения.

Свои действия мужчина оправдал тем, что срочно хотел сообщить информацию о своей девушке, которая якобы употребляет наркотики. Его задержали. В отношении гражданина составили административные материалы по 183 ст. ч.1, 178 ст. и 260-263 ст. Кодекса Украины об административных правонарушениях.