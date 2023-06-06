У держзраді підозрюються  двоє експатрульних із Мелітополя

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури ще двом колишнім правоохоронцям повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, після повномасштабного вторгнення двоє працівників патрульної поліції з Мелітополя залишились на тимчасово окупованій території Запорізької області. Зрадивши присязі, вони перейшли на бік ворога та поповнили лави так званого «УВД по городу Мелитополю и Мелитопольскому району».

Підозрювані активно виконували вказівки і розпорядження керівників окупаційної влади. Схиляли своїх колег до співпраці з представниками держави-агресора. У складі незаконно створеного правоохоронного органу вони чергували на окупаційних блокпостах, охороняли адмінбудівлі та патрулювали вулиці в місті.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюють слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у місті Мелітополі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура