Шахрай ошукував громадян, які за кордоном намагалися врятуватися від війни

Фігурант в Інтернеті пропонував платні послуги з переправлення через державний кордон України, а отримавши передплату – зловмисник зникав. Серед його клієнтів — жінки з дітьми, а також люди похилого віку, котрі виїхали з «гарячих» точок.

Шахрайську схему організував 20-річний житель Черкащини. Чоловік адміністрував канали у месенджері, які використовував для заволодіння грошима громадян. Зловмисник пропонував послуги з переправлення через державний кордон із будь-якої точки країни до Варшави. Коштувала така послуга 1500 гривень.

Як тільки клієнти здійснювали передплату (200-300 гривень), спритник більше не виходив на зв’язок.

Серед ошуканих — жінки з дітьми, а також люди похилого віку, котрі виїхали з «гарячих» точок та намагалися врятуватися від війни. Зібрані гроші зловмисник витратив на власні потреби.

Правоохоронці провели обшук за місцем мешкання чоловіка, в ході якого було вилучено мобільні телефони, банківську картку, комп’ютерну техніку.

За даним фактом слідчий відділ Золотоніського районного відділу поліції главку Черкаської області відкрив кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Національна поліція України