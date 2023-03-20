Поліція Полтавщини перевіряє підозрюваного у спробі зґвалтування жінки на причетність до аналогічних злочинів

Слідчі відділу № 1 Полтавського районного управління поліції спільно з оперативниками Управління карного розшуку обласної поліції реалізують комплекс заходів щодо встановлення осіб, які могли постраждати від протиправних дій 28-річного мешканця Полтави, підозрюваного у замаху на зґвалтування.

Нагадаємо, 1 березня у Київському районі міста чоловік заманив молоду жінку до власної оселі та намагався зґвалтувати. На щастя, їй вдалося втекти від зловмисника та повідомити про цей випадок до поліції.

Правоохоронці встановили, що полтавець під виглядом дівчини замовив жіночий товар через Інтернет-платформу. Потім попросив продавчиню доставити замовлення до своєї квартири, де власне і спробував вчинити злочин.

Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 15, частиною 1 статті 152 (Закінчений замах на зґвалтування). За ухвалою слідчого судді на період досудового розслідування підозрюваного поміщено до медичного закладу.

Правоохоронці закликають до співпраці громадян, які опинилися у схожій ситуації, постраждали від протиправних дій, були очевидцями злочину, а також тих, хто має інформацію, що допоможе встановити обставини інших аналогічних злочинів, до яких може бути причетний фігурант.

Мобільний номер для зв’язку з працівниками Управління карного розшуку поліції Полтавській області – +380669705361.

Відділ комунікації поліції Полтавської області