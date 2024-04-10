Поліція Полтави встановлює обставини смерті 15-річної дівчини

До відділу №1 (Київський підрозділ) Полтавського районного управління поліції 9 квітня, близько 20:45 години, надійшло повідомлення від медиків про виявлення тіла 15-річної місцевої мешканки без ознак життя за місцем її проживання. Дівчина проживала разом із своєю сім’єю на території Київського району Полтави. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

Після надходження повідомлення, на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції криміналісти та працівники ювенальної превенції.

У ході проведення першочергових слідчих дій зовнішніх ознак насильницької смерті дівчини не виявлено.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівником Полтавської окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України.

У рамках кримінального провадження встановлюються обставини та причини даної трагедії. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Полтавського райуправління поліції)