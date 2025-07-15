Поліція припинила діяльність серверів, пов’язаних із поширенням дитячого порно в українському сегменті інтернету

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Зловмисники збували наркотики та розповсюджували дитячу порнографію через низку онлайн-платформ. Обладнання, з якого в український сегмент потрапляло до 70% забороненого контенту, належить громадянину Франції.

Оперативники Департаменту кіберполіції спільно зі слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та у взаємодії з правоохоронними органами Франції та США, викрили транснаціональну злочинну схему, пов’язану з функціонуванням незаконної інтернет-інфраструктури на території України.

Правоохоронці встановили, що організував незаконну дальність інтернет-провайдера в Україні 33-річний громадянин Франції. З 2022 року серверне обладнання компанії використовувалося зловмисниками для розміщення інтернет-ресурсів, пов’язаних з поширенням дитячої порнографі, продажем наркотиків, обміном викраденими даними, обігом шкідливого програмного забезпечення, а також відмиванням коштів.

За оцінками іноземних партнерів, до 70% дитячої порнографії в українському сегменті інтернету поширювалося саме з використанням цієї інфраструктури.

Крім того, на серверах фігуранта розміщувався один із найвідоміших нелегальних онлайн-ринків, який мав десятки тисяч користувачів та надавав платформи для вчинення кіберзлочинів, у тому числі атак на банківські установи, зламу комп’ютерних систем та смартфонів, а також легалізації криптовалют, отриманих злочинним шляхом.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігуранта та в дата-центрі в місті Києві. У ході слідчих дій вилучено комплекс серверного обладнання, комп’ютерну техніку, цифрові носії інформації та документацію.

На цей час тривають подальші процесуальні дії та аналіз вилучених матеріалів.

Департамент кіберполіції Національна поліція України

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