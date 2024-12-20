Поліція Рахівщини затримала зловмисника, який у стані сп’яніння вбив знайомого

19 грудня о 22:20 до поліції зателефонував житель села Видричка та повідомив, що виявив у власному помешканні тіло знайомого, навколо нього багато крові.

За викликом негайно виїхала слідчо-оперативна група Рахівського районного відділу поліції. Поліцейські провели детальний огляд місця події та встановили попередні обставини смерті чоловіка.

З’ясовано, що 37-річний житель села Богдан разом із 46-річним мешканцем села Видричка проникли до будинку заявника та розпивали у його помешканні алкогольні напої. Згодом між чоловіками виникла словесна суперечка, під час якої 46-річний закарпатець схопив ножа та завдав потерпілому два удари ножем. Від отриманих травм потерпілий помер, а фігурант залишив місце події.

Зловмисника, причетного до скоєння злочину, поліцейські розшукали. У нього вдома виявили та вилучили знаряддя вчинення злочину. Фігуранта затримали у порядку статті 208 КПК України.

За даним фактом слідчі Рахівського районного відділу поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. У справі призначено експертні дослідження.

Поліція Закарпатської області