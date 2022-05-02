Уже втретє арештували мільйони доларів екснардепа з оточення Януковича, — ДБР

Цього разу сума становить 4,5 млн дол.

За матеріалами Державного бюро розслідувань суд утретє арештував сумнівні активи колишнього нардепа, наближеного до президента-втікача Януковича.

Як повідомили в ДБР, сума становить 4,5 млн дол.

«Додатково зафіксовано, що виконавець акумулював на депозитних рахунках, відкритих в українських банках 4,5 млн доларів США, що мають сумнівні та непідтверджені джерела походження. Кошти можуть бути пов’язані з російським капіталом і використовуватись для фінансування агресії. ДБР установило ці рахунки та вжило відповідних заходів для арешту активів», — зазначили в бюро.

Нагадаємо, спочатку було накладено арешт на майно ексдепутата на суму понад 200 млн грн. Згодом ДБР повідомило про вилучення понад 192 тисяч доларів США готівкою.

За інформацією бюро, колишній регіонал спільно з оточенням президента-втікача відмивав і легалізовував за кордоном доходи, отримані від діяльності одного з потужних концернів на тимчасово окупованій території Донеччини. Після створення так званої «ДНР» зловмисник зберіг фактичний контроль над фармацевтичним виробництвом і співпрацював з окупаційною адміністрацією. Він зареєстрував компанію в тимчасово окупованій Горлівці, мером якої став його колишній охоронець. // LB.ua