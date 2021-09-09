Польща екстрадувала до США українця, який «торгував» комп’ютерними паролями

Чоловіка підозрюють у зламі «десятків тисяч комп’ютерів та продажу кодів доступу до них у «Даркнеті».

Польща екстрадувала до США 28-річного громадянина України Гліба Іванова-Толпінцева, де йому висунули звинувачення у зламі та продажі комп’ютерних паролів.

Про це повідомило агентство AFP із посиланням на Міністерство юстиції США.

Зазначається, що 28-річний Гліб Іванов-Толпінцев підозрюється «у зламі десятків тисяч комп’ютерів та продажу кодів доступу до них у «Даркнеті»».

Заарештований у Польщі в жовтні 2020 року, Іванов-Толпінцев був переданий до США за угодою між двома країнами. Федеральний суд США розпорядився продовжити його утримання під вартою до суду.

Згідно з обвинувальним актом, з 2016 року українець встановлював контроль над мережею комп’ютерів за допомогою шкідливого програмного забезпечення без відома їхніх власників. При цьому він отримував коди доступу до ПК. За даними Мін’юсту США, після продажу ці коди доступу використовувалися для злочинної діяльності, зокрема фінансового шахрайства або атак програмами-здирниками (програми, що передбачають взлом системи, щоб зашифрувати її дані, а потім — вимагання викупу в обмін на ключ розшифрування).

Як пише AFP, раніше Іванов-Толпінцев похвалився, що може вкрасти облікові дані щонайменше 2 тис. комп’ютерів на тиждень. А в 2017 році під час іншої розмови він заявив, що отримав паролі для понад 20 тис. пристроїв. // LB.ua