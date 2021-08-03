Поліція розглядає кілька версій загибелі Віталія Шишова, зокрема – вбивство з імітуванням самогубства

Про це Голова Нацполіції повідомив сьогодні, 3 серпня, під час брифінгу щодо перебігу розслідування зникнення та загибелі білоруського активіста у Києві.

Голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що відразу після повідомлення про зникнення Віталія Шишова близько 15-ї години за місцем його проживання виїхала слідчо-оперативна група, кінологи, також до пошуків долучилися військовослужбовці Нацгвардії, небайдужі люди, волонтери:

«Пошуки продовжувалися до 22-ї години, велика лісова територія, важкопрохідна. З темрявою вирішили продовжувати пошуки з 5-ї ранку. За ніч розбили всю територію масиву на квадрати, додатково задіяли працівників поліції та НГУ, і приблизно о 7.40 було знайдено тіло Віталія. Ще вчора, 2 серпня, після заяви співмешканки відкрили кримінальне провадження за частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України – це навмисне вбивство».

Глава Нацполіції повідомив, що наразі поліцейські проводять комплекс заходів із метою встановлення всіх обставин смерті активіста, вилучаються всі відеозаписи з камер, допитуються можливі очевидці та свідки події.

«Слідчими перевіряюся можливі версії вчинення злочину, зокрема — вчинення самогубства або скоєння умисного вбивства з імітуванням самогубства. Це на даний момент. Ми не відкидаємо, що під час розслідування будуть і інші версії. Все це можемо дізнатися відповідно після опитування свідків, після аналізу відеокамер, проведення слідчих експериментів та ряду експертиз: судово-медичної, гістологічної, трасологічної, медико-криміналістичної та молекулярно-генетичної. Крім того, ми паралельно вивчаємо спосіб життя Віталія, його громадську діяльність», – повідомив Ігор Клименко.

Він також додав, що тілесні ушкодження на тілі загиблого – садна на обличчі та коліні – як зазначають експерти, характерні для разового падіння.

Досудове розслідування триває. Подальша інформація буде надана після проведення відповідних експертиз.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що громадянина Республіки Білорусь Віталія Шишова, який зник вчора у Києві, знайшли повішеним сьогодні в одному з київських парків, неподалік від місця його проживання.

Управління комунікації Національної поліції України