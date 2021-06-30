Поліція розкрила зухвале вбивство 53-річного жителя Сваляви

У квітні до поліції звернулася молода жінка зі Сваляви, яка просила допомогти розшукати її 53-річного брата. За словами заявниці, він ще з лютого не виходив на зв’язок. Слідчі поліції одразу відкрили за цим фактом кримінальне провадження та почали пошуки чоловіка.

В результаті тривалої оперативної роботи поліцейські з’ясували, що до зникнення чоловіка може бути причетний його 33-річний товариш. Для перевірки інформації правоохоронці негайно розшукали фігуранта, а згодом знайшли і тіло зниклого чоловіка.

Ретельно опрацювавши місце події та провівши всі необхідні слідчі дії, було встановлено, що до смерті потерпілого причетний його 33-річний знайомий.

Зараз поліцейські вже встановили й обставини, за яких було вчинено вбивство. Відомо, що на початку лютого троє чоловіків розпивали вдома у 33-річного підозрюваного алкогольні напої. Під час застілля між компанією виникла сварка і тоді господар будинку наніс потерпілому удари, від яких той помер. Господар з іншим товаришем продовжили застілля в сусідній кімнаті, а пізніше вирішили сховати тіло в закинутому господарському приміщенні сусіднього будинку. Саме там поліцейські й розшукали вбитого чоловіка.

Поліцейські повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Відповідно до санкції цієї статті йому загрожує до 15 років за ґратами. Діям його подільника, який допоміг сховати тіло та приховав особливо тяжкий злочин, буде дана окрема правова оцінка і він також понесе законне покарання.

Досудове розслідування у справі щодо умисного вбивства триває.

Поліція Закарпатської області