Поліція розшукує псевдобанкіра, який видурив у жительки Сум 52 000 гривень

Зловмисник, який представився працівником одного з банків, увійшов у довіру до жінки та шахрайським шляхом заволодів чималою сумою грошей. У поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження та розпочали розшук афериста.

Вчора вдень до працівників Сумського районного управління поліції із заявою про злочин звернулася 48-річна жителька обласного центру та повідомила, що стала жертвою шахрая. Як з’ясувалося, їй на домашній телефон подзвонив невідомий, який назвався працівником банку, у якому жінка має рахунок, та повідомив, що нібито, невідома особа саме в цей час намагаються зняти грошові кошти з її банківського рахунку.

Аби вберегти кошти клієнтки банку, «працівник банку» запропонував їй заблокувати картку. Та не роздумуючи, погодилася. Тоді зловмисник, задавши «клієнтці» кілька питань, дізнався всю потрібну йому інформацію, що є конфіденційною, і скориставшись нею, заволодів грошима у сумі 52 000 гривень.

У поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України та розпочали розшук зловмисника. Поліцейські вкотре радять громадянам бути уважними та обережними при спілкуванні з незнайомцями. Завжди прораховуйте те, які наслідки матимуть ваші поспішні та не обдумані вчинки для вашого гаманця, нервів, здоров’я. Пам’ятайте, Ваша безпека у ваших руках.

Відділ комунікації поліції Сумської області