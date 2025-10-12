Поліція Сумщини розслідує побиття підлітками малолітньої дівчинки

Подія сталася 7 жовтня в одному з населених пунктів Конотопського району. Поліція відкрила два кримінальних провадження.

Слідчі поліції розпочали досудове розслідування за фактом вчинення групою малолітніх осіб насильницьких дій стосовно іншої дитини за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Під час першочергових слідчих дій встановлено, що кілька підлітків застосували фізичну силу та балончик сльозогінної дратівливої дії до іншої дитини. Наразі всі учасники встановлені, з ними та їхніми батьками працюють правоохоронці.

Поліція Сумщини займає принципову позицію — будь-які прояви насильства щодо дітей є неприпустимими. Усі обставини події ретельно перевіряються, а дії причетних осіб отримають належну правову оцінку.

Просимо громадян утриматися від поширення відео, такі дії можуть завдати додаткової психологічної шкоди постраждалій дитині.

Відділ комунікації поліції Сумської області