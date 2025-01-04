Засуджено жителя Одещини, який побив товариша та покинув помирати

Правопорушник проведе у в’язниці вісім років.

Нагадаємо: в серпні минулого року біля амбулаторії в Зеленогірській громаді місцева жінка виявила 46-річного односельця без ознак життя, про що повідомила на спецлінію 102.

Поліцейські направили тіло небіжчика на судово-медичну експертизу. За висновком експерта, причиною смерті чоловіка став травматичний шок, спричинений тяжкими тілесними ушкодженнями у вигляді переломів ребер і пошкоджень внутрішніх органів.

У ході слідчо-розшукових заходів поліцейські оперативно встановили, що спричинив потерпілому смертельні тілесні ушкодження його 42-річний товариш. Односельці разом вживали алкогольні напої, а під час застілля посварилися. Молодший за віком чоловік побив старшого до втрати свідомості, відволок його до медичного пункту, що знаходився поряд з місцем події, де знову побив і покинув.

Зловмисник утік на околицю села, де поліцейські його розшукали і затримали в процесуальному порядку. На період досудового слідства, яке тривало під процесуальним керівництвом Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, суд за клопотанням слідчих помістив його під варту.

Зібравши достатньо доказів вини фігуранта, зокрема висновок судово-психіатричного експерта, який визнав правопорушника осудним, слідчі висунули йому обвинувачення в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілого, і обвинувальний акт за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України скерували до суду.

Дослідивши зібрані поліцейськими докази, суд визнав обвинуваченого винним і призначив йому покарання у вигляді восьми років позбавлення волі.

Подільське районне управління поліції Одещини