У Дніпрі затримали 34-річну жінку, яка організувала канал переправлення ухилянтів через кордон України

Жителька Дніпровського району пропонувала військовозобов’язаним за 7 тисяч доларів отримати довідку про непридатність до військової служби.

З цими документами чоловіки були визнані тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я або ж повністю непридатними та виключені з військового обліку. В результаті особа, яка ухиляється від призову, могла безперешкодно виїхати з України.

Чоловікам, які зацікавилися даною послугою, фігурантка пропонувала зустрітися у центрі Дніпра, щоб отримати документи, необхідні для виготовлення довідки та домовитися про деталі злочину. Свої послуги вона оцінювала у 7 тис. доларів США та посприяла переправленню за кордон 8 чоловікам.

Злочинну діяльність фігурантки задокументували працівники управління міграційної поліції спільно з поліцейськими слідчого управління та управління кримінального аналізу ГУНП в Дніпропетровській області. 13 липня за силової підтримки працівників полку поліції особливого призначення її затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час обшуків у жінки вилучили гроші в сумі 260 тис. гривень, які вона отримала за виготовлення довідки та тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, мобільні телефони та автомобіль Tesla.

Порушниці вручили повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України), що карається позбавленням волі на строк від семи до дев’яти років.

Слідчі заходи відбулися під процесуальним керівництвом спеціалізованої військової прокуратури Східного регіону.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області