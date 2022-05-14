У Києві зловмисник скоїв розбійний напад на людину з інвалідністю

Чоловік, погрожуючи ножем, відібрав у пенсіонера сумку з гаманцем, телефоном та документами. Вже наступного дня поліцейські затримали нападника. Йому загрожує до п’ятнадцяти років в’язниці з конфіскацією майна.

До поліції Києва на спецлінію 102 від місцевого мешканця надійшло повідомлення про те, що поблизу будинку на вулиці Русанівська Набережна на нього напав невідомий. Заявник розповів, що зловмисник, погрожуючи ножем, забрав у нього сумку, у якій було 3 000 гривень, мобільний телефон та документи. Після скоєного порушник втік.

Як розповіла начальник відділення слідчого відділу Дніпровського управління поліції Олена Власюк, правоохоронці, які прибули за вказаною адресою, з’ясували всі обставини скоєння злочину:

«Ми встановили, що нападник деякий час йшов за пенсіонером, який через інвалідність пересувається на милицях, та дочекавшись слушної нагоди, почав вимагати в нього сумку. Чоловік відмовився, після чого зловмисник пригрозив йому ножем. Зрештою нападник перерізав ручки сумки, вихопив її та втік».

Провівши низку оперативно-розшукових заходів менше як за добу правоохоронці встановили особу ймовірного підозрюваного та у ході санкціонованого обшуку у його помешканні виявили мобільний телефон потерпілого й інші речові докази. Поліцейські затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 34-річний уродженець Черкаської області.

«За даним фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною четвертою статті 187 Кримінального кодексу України — розбій, вчинений в умовах воєнного стану. Наразі під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину та підготували клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна», — зазначала Олена Власюк.

Відділ комунікації поліції Києва