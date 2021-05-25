Экс-главу Конституционного Суда будут судить за подкуп свидетеля

Государственное бюро расследований и Офис Генпрокурора направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего председателя Конституционного Суда Александра Тупицкого по делу о подкупе свидетеля.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает УНН.

«Следователями Государственного бюро расследований под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора направлено в суд обвинительный акт в отношении бывшего председателя Конституционного Суда Украины», — сообщили в ГБР.

Отмечается, что в октябре 2018 года в одном из кафе Киева экс-чиновник, который в то время занимал должность заместителя председателя Конституционного Суда Украины, подкупил свидетеля в уголовном производстве. Свидетель должен был отказаться от показаний или дать «нужные» показания в пользу бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины, который находился в статусе подозреваемого.

Кроме того, по данным ГБР, бывший председатель КСУ в 2018 и 2019 годах предоставлял ложные показания по делу противоправного завладения имущественными активами Зуевского энергомеханического завода в городе Зугрэсе Донецкой области.

«Экс-глава КСУ будет отвечать перед судом за: заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты (ч. 2 ст. 384 УК Украины); подкуп свидетеля с целью предоставления заведомо ложных показаний (ст. 386 УК Украины). В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», — сообщили в ГБР.

Президент Украины Владимир Зеленский 27 марта подписал указ, которым отменил указы еще времен Януковича о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина. Ранее Президент отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ.

Перед этим в ОГП указывали, что Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении Тупицкому в осуществлении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля (ст. 386 и ч. 2 ст. 384 УК Украины) — и направил ходатайство Президенту Украины Владимиру Зеленскому об отстранении Тупицкого с должности председателя КСУ.

А еще в конце октября ГБР начало уголовное производство в отношении председателя КСУ Тупицкого.

Это произошло на фоне того, как 27 октября Конституционный Суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины статью 366-1 УКУ, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.