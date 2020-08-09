Викрито мільйонні оборудки із розкраданням коштів для соцвиплат учасникам бойових дій
Служба безпеки України блокувала масштабне розкрадання бюджетних коштів, призначених для соціальних виплат учасникам бойових дій. Збитки держави через незаконне призначення допомоги становлять майже 7 мільйонів гривень.
За даними слідства, до оборудок із державними коштами причетні посадовці лікувальних закладів та соціальних установ столиці, а також Київської та Тернопільської областей. Фігуранти сприяли безпідставному оформленню інвалідності атовцям та привласнювали передбачені законом виплати.
Задокументовано 17 епізодів, пов`язаних із призначенням неправомірних виплат у 2018-2019 роках.
Під час обшуків за місцями проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили документи осіб, на яких зловмисники планували оформити державну допомогу, і велику кількість банківських карток. У разі продовження оборудки, учасникам групи вдалося б заволодіти ще понад 6 мільйонами гривень із державного бюджету.
Наразі чотирьом фігурантам оголошено про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (закінчений замах на шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.
Слідство триває.
Викриття оборудки проводилось спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом Тернопільської місцевої прокуратури.