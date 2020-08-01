В СВР рассказали, как Россия влияет на Украину через религию

В Службе внешней разведки (СВР) Украины рассказали об угрозах со стороны Русской православной церкви (РПЦ) для государства, Православной церкви Украины (ПЦУ) и украинских верующих.

Об этом рассказал председатель СВР Валерий Кондратюк, передает УНН со ссылкой на Zn.ua.

“Одна из форм кремлевского давления на наше государство — продвижение идеи „русской православной церкви“. Российские спецслужбы, имея рычаги давления на религиозную сферу, используют РПЦ одновременно и как „жесткую“ (инспирация протестных акций, которые могут легко перерасти в показательные столкновения со стражами порядка или провокаторами), и как „мягкую“ силу (воздействие на умы верующих)”, — написал главный разведчик.

Кондратюк добавил, что на этом направлении Россия использует все имеющиеся технологии для противодействия процессу становления ПЦУ, манипулируя чувствами украинских верующих и пытаясь всячески сохранить свое влияние на них.

“Еще один спецпроект Кремля — попытки создания и легализации в регионах Украины парамилитарных формирований в рамках религиозных общин с наделением их правоохранительными функциями. Речь идет об активизации деятельности пророссийских „казацких“ организаций, которые пытаются на местном уровне дублировать функции полиции по охране общественного порядка”, — сообщил глава СВР, и добавил, что такие случаи фиксировались, в частности, в Киевской, Винницкой и Запорожской областях.