Житель Одещини зберігав зброю та вимагав у підприємця неіснуючий борг

Слідчі розпочали відразу декілька кримінальних проваджень, по одному з яких фігуранту вже повідомили про підозру. Фігуранту загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Протиправну діяльність жителя одного із сіл Шабівської територіальної громади припинили та задокументували слідчі й оперативники відділення поліції № 1 Білгород-Дністровського районного відділу поліції.

Правоохоронці встановили, що зловмисник висунув підприємцю вимогу сплатити йому 500 доларів США нібито в якості погашення боргових зобов’язань перед іншою особою, яких насправді потерпілий не мав. Під час телефонних розмов та при особистих зустрічах фігурант погрожував чоловіку і членам його родини знищенням майна та фізичною розправою у разі відмови виконати його вимоги. І під тиском погроз домігся свого – потерпілий передав йому кошти.

Правопорушника поліцейські затримали в процесуальному порядку після передачі грошей. У нього вилучили гроші, засоби зв’язку, пістолет невідомого походження з 34 набоями. Зброю з патронами поліцейські скерували на експертне дослідження. А під час конвоювання, фігурант спричинив одному з поліцейських тілесні ушкодження, нанісши удар кулаком по обличчю.

«Наразі слідчі поліції під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у вимаганні, вчиненому в умовах воєнного стану, за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України. Окрім того, правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами) та ч. 2 ст. 345 (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків) ККУ. За результатами експертиз та інших слідчих дій буде надано остаточну правову оцінку всім діям фігуранта та висунуто обвинувачення. За скоєне правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. За клопотанням поліцейських суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – прокоментував начальник відділення поліції № 1 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Андрій Мащенко.

Слідство триває.

Білгород-Дністровський райвідділ поліції Одеської області