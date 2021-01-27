На Житомирщині зять підстрелив тещу

Подія сталась на Попільнянщині увечері 26 січня. У результаті сімейної суперечки чоловік вистрелив з револьвера Флобера і поранив свою тещу. Обставини події з’ясовуються у рамках кримінального провадження.

Близько 18.30 до Попільнянського відділення поліції від медиків «швидкої» надійшло повідомлення про доставлення до приймального відділення лікарні 66-річної жительки с. Кам’янки з кульовим пораненням стегна.

На місці події, за адресою проживання потерпілої пенсіонерки, працювала слідчо-оперативна група поліції. Попередньо правоохоронці встановили, що цього ж вечора між жінкою та її 48-річним зятем після спільного вживання алкоголю виникла побутова суперечка. У її розпалі чоловік вистрелив з револьвера Флобера і поцілив тещі у стегно.

Потерпілій жінці надано необхідну лікарську допомогу без госпіталізації. Винуватець дає свідчення поліцейським.

Попередня правова кваліфікація події – ч. 2 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) КК України. Револьвер вилучений та направлений на експертне дослідження. У ході розпочатого досудового розслідування правоохоронці з’ясовують усі обставини.

За поранення тещі зятеві може загрожувати покарання від штрафу до обмеження волі строком до 2 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області