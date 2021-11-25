Понад 20 тисяч акаунтів ботоферми спецслужб РФ здійснювали інформаційні диверсії проти України

СБУ проводить комплексні заходи щодо запобігання та нейтралізації загроз гібридної агресії РФ. У ході слідчо-оперативних дій у Херсонській області викрито потужну ботоферму, яка діяла в інтересах російських спецслужб.

Зловмисники проводили спеціальні інформаційні операції для розхитування суспільно-політичної обстановки в Україні.

Для реалізації підривної діяльності вони створили понад 20 тисяч фейкових акаунтів у соцмережах, форумах та популярних месенджерах.

Через анонімні профілі поширювали дезінформацію про внутрішню ситуацію у нашій країні. Крім того, зловмисники розсилали неправдиві повідомлення щодо «мінування» інфраструктурних об’єктів на території регіону.

За даними слідства, до організації ботоферми причетні декілька місцевих жителів. Технологічне обладнання встановили за адресами свого проживання. Для маскування акаунтів зловмисники використовували спеціальні телекомунікаційні пристрої.

Оплату від своїх «кураторів» вони отримували через заборонені російські платіжні системи.

Під час обшуків за адресами перебування організаторів протиправної діяльності у Херсонській області правоохоронці виявили:

понад 3 тисячі сім-карток,

комп’ютерну техніку із доказами незаконних дій.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру у вчиненні злочину та обрання судом мір запобіжних заходів.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.

Правоохоронці встановлюють всі обставини правопорушень для притягнення до відповідальності осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

Заходи з викриття протиправної діяльності проводили кіберфахівці Управління СБУ в Херсонській області спільно з Головним слідчим управлінням Національної поліції та за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

СБУ