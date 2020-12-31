У Львові адвоката судитимуть за шахрайство з нерухомістю на понад ₴6,4 млн.

Львівською обласною прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт стосовно львівського адвоката за фактом організації шахрайства та легалізації майна (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України).

За даними слідства, упродовж 2016 року обвинувачений організував схему привласнення майна, яке належить місту, шляхом реєстрації нерухомості на підставні фірми. Загальна сума збитків складає понад 6,4 млн грн.

Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Львівської обласної прокуратури