«Банкір» ошукав тернополянку майже на 400 тисяч гривень

Пам’ятайте: ваші особисті дані – під замком тільки доти, поки ви їх не передали стороннім. Черговий випадок шахрайства зафіксували працівники Тернопільського районного управління поліції.

За словами 66-річної потерпілої, до неї зателефонував невідомий, який представився співробітником служби безпеки банку. Він запевнив жінку, що її банківський рахунок опинився під загрозою – нібито хтось намагається зняти гроші. Для «захисту» коштів запропонував терміново провести низку «банківських операцій».

Заявниця надала співрозмовнику реквізити своїх карток та продиктувала коди-підтвердження. Наслідки не забарились – з рахунків тернополянки було списано майже 400 000 гривень.

Правоохоронці наголошують: справжні працівники банків ніколи не телефонують клієнтам із подібними вимогами і тим більше не просять повідомляти персональні дані чи реквізити карток. Якщо вам телефонують із подібними заявами – негайно завершіть розмову та зверніться до свого банку на гарячу лінію.

Наразі за фактом шахрайства розпочато кримінальне провадження відповідно до ст. 190 Кримінального кодексу України. Працівники поліції встановлюють особу, причетну до злочину.

Якщо ви потерпіли від шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102. Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області