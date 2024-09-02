У Житомирі під колесами сміттєвоз загинула пенсіонерка

Подія сталася 30 серпня на вулиці Вітрука у місті Житомирі.

Попередньо, близько 19:15 керманич сміттєвоза «Daf», 29-річний житель Романівської громади, рухаючись заднім ходом під’їзною дорогою, допустив наїзд на жінку.

На жаль, від травм, отриманих унаслідок ДТП, 92-річна місцева жителька загинула на місці події.

Нині всі обставини ДТП встановлюють слідчі Житомирського районного управління поліції у межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Поліція закликає водіїв транспортних засобів суворо дотримуватись Правил дорожнього руху. Пам’ятайте, що на прибудинкових територіях значга кількість пішоходів, у тому числі дітей та людей похилого віку, які можуть знаходитися як на тротуарах, так і на проїзних частинах. Тож у дворах багатоповерхівок будьте особливо уважними та дбайте про безпеку оточуючих.

Шановні пішоходи! Будьте обачними під час руху на проїзних частинах прибудинкових територій. Зважайте на рух транспортних засобів і перед виходом на дорогу впевніться у їх відсутності неподалік. Пам’ятайте, що ваша безпека, насамперед, залежить від вас!

Житомирське районне управління поліції