Посадовця Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника судитимуть за виплату понад ₴320 тис. заробітної плати «мертвій душі»

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно начальника одного з відділів Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника за фактом службового підроблення та зловживання своїм службовим становищем в інтересах третьої особи (ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений вносив недостовірні відомості до табелів обліку робочого часу працівнику, який фактично на робочому місці не перебував та своїх посадових обов’язків не виконував. На підставі зазначених документів той працівник отримував заробітну плату.

Внаслідок вказаних дій посадової особи Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику завдано збитків на понад 320 тис. грн.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими ГУ Нацполіції в Київській області за оперативного супроводу відділу захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура