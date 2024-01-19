28-річного мешканця Миргородщини підозрюють в умисному вбивстві жінки
Чоловіка обґрунтовано підозрюють у вбивстві 49-річної мешканки міста Заводське Миргородського району. Нагадаємо, тіло жінки виявили 15 січня у підсобному приміщенні домогосподарства, в якому вона проживала.
За попередньою інформацією слідства, жінка отримала численні ножові поранення, від яких померла на місці події.
Про підозру у вчиненні насильницького злочину слідчі, за погодженням з Миргородською окружною прокуратурою, повідомили 28-річному родичу загиблої.
За клопотанням слідчих та прокуратури суд обрав фігуранту запобіжний захід – тримання під вартою строком на 60 діб.
Відділ комунікації поліції Полтавщини
(За інформацією Миргородського райвідділу поліції)