Водія Hummer, обвинуваченого у смертельній ДТП на Лесі Українки, знову взято під варту

У понеділок, 11 жовтня 2021 року, за клопотанням Київської міської прокуратури суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою водію автомобіля «Hummer», який обвинувачується у вчиненні ДТП, що сталося на бульварі Лесі Українки, внаслідок якої загинула 10-річна дівчинка.

Печерський районний суд столиці, задовольнивши клопотання прокурора, застосував до чоловіка безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 09 грудня 2021 року.

Нагадаємо, у липні 2018 року обвинувачений, грубо ігноруючи правила дорожнього руху, а саме червоний сигнал світлофору, здійснив наїзд на неповнолітню дівчину, яка переходила дорогу на регульованому пішохідному переході. Від отриманих травм дитина померла.

Дії водія кваліфіковано за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого), ч. 1 ст. 135 КК України (залишення у небезпеці).

Обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні у вересні 2018 року прокуратура скерувала до Печерського районного суду м. Києва для розгляду по суті.

Обвинувачений, який із моменту затримання на місці події перебував під вартою, 5 жовтня 2021 року був звільнений з СІЗО у зв’язку з завершенням строку запобіжного заходу.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура