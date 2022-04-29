У Тернопільському районі покидьок вилами убив собаку односельчанина

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Жорстоке поводження з тваринами інкримінують працівники відділення поліції №4 (м. Збараж) мешканцю району. Чоловік смертельно травмував собаку.

Про інцидент правоохоронцям повідомив житель села Шимківці. Він розповів, що знайшов  тіло свого собаки з колотими ранами на вулиці села.

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Як з’ясувалося, домашнього улюбленця породи кокер-спаніель вбив односельчанин заявника. Собака вибіг за межі подвір’я та бігав вулицею.  Зловмисник з невідомих причин вдарив його вилами. Від отриманих ран тварина померла.

Правоохоронці розшукали порушника, свій жорстокий вчинок він пояснити не зміг.

Тіло собаки  поліцейські забрали на судово-ветеринарну експертизу. За фактом злочину відкрито кримінальне провадження згідно ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) КК України, санкція якої передбачає  арешт до шести місяців або обмеження волі на термін до 3 років.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області

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