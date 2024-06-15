Щвейцарська поліція заарештувала громадянина, який два роки воював за Україну

Поліція Берна заарештувала швейцарця Джона Нейдхарта, який два роки воював проти російських окупантів на боці Сил оборони України.

Про це повідомило місцеве видання Blick.

Добровольцю загрожує до трьох років ув’язнення за службу в іноземній армії. Учора, 14 червня, Нейдхарт добровільно здався поліції, щоб додатково привернути увагу до України під час Саміту миру в Швейцарії, який стартує сьогодні.

Доброволець наголосив, що саміт не варто сприймати серйозно, натомість потрібно дати можливість Україні перемогти на полі бою.

«Якщо ви дійсно хочете допомогти Україні, ви повинні дати їй змогу перемогти росіян у військовій сфері. Ви повинні спочатку зламати росіян, перш ніж вести переговори з ними, а не навпаки», – вважає він.

Відомо, що Джон Нейдхарт, уродженець Цюриха, вступив до Інтернаціонального легіону на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Чоловік брав участь у боях на Донбасі й на Харківщині, зокрема у контрнаступі і деокупації українських земель.

Загалом відомо про щонайменше десяток швейцарських бійців, які воюють в Україні проти РФ. Втім, вони роблять це таємно, щоб не наразитися на проблеми вдома. Джон Нейдхарт – єдиний, хто публічно заявив про свою службу та давав інтерв’ю. Ба більше, чоловік гостро критикує уряд своєї країни за вкрай обмежену підтримку України. // Главком