Щвейцарська поліція заарештувала громадянина, який два роки воював за Україну
Поліція Берна заарештувала швейцарця Джона Нейдхарта, який два роки воював проти російських окупантів на боці Сил оборони України.
Про це повідомило місцеве видання Blick.
Доброволець наголосив, що саміт не варто сприймати серйозно, натомість потрібно дати можливість Україні перемогти на полі бою.
Відомо, що Джон Нейдхарт, уродженець Цюриха, вступив до Інтернаціонального легіону на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Чоловік брав участь у боях на Донбасі й на Харківщині, зокрема у контрнаступі і деокупації українських земель.
Загалом відомо про щонайменше десяток швейцарських бійців, які воюють в Україні проти РФ. Втім, вони роблять це таємно, щоб не наразитися на проблеми вдома. Джон Нейдхарт – єдиний, хто публічно заявив про свою службу та давав інтерв’ю. Ба більше, чоловік гостро критикує уряд своєї країни за вкрай обмежену підтримку України. // Главком
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