На Харківщині загинув водій автомобіля, який підірвався на протитанковій міні

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У Харківській області автомобіль підірвався на протитанковій міні у неділю, 23 липня. Внаслідок чого водій загинув на місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління ДСНС у Харківській області.

“О 15:15 стало відомо про надзвичайну подію, що трапилась біля села Пильна Липецької громади. Там легковий автомобіль підірвався на протитанковій міні”,- йдеться в повідомленні.

Внаслідок вибуху водій загинув на місці. Наразі встановлюють його особу.

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