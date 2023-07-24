На Харківщині загинув водій автомобіля, який підірвався на протитанковій міні
У Харківській області автомобіль підірвався на протитанковій міні у неділю, 23 липня. Внаслідок чого водій загинув на місці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління ДСНС у Харківській області.
“О 15:15 стало відомо про надзвичайну подію, що трапилась біля села Пильна Липецької громади. Там легковий автомобіль підірвався на протитанковій міні”,- йдеться в повідомленні.
Внаслідок вибуху водій загинув на місці. Наразі встановлюють його особу.