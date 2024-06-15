Рашисти обстріляли з РСЗВ село на Донеччині: три людини загинули, ще п’ятеро поранені

Ворог вдарив касетними снарядами з РСЗВ “Смерч”.

Унаслідок ворожого обстрілу касетними боєприпасами зі “Смерчів” уранці 15 червня по селу Улакли Великоновосілківської громади на Донеччині, 3 людини загинули і 5 поранено.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“Село зазнало удару касетними боєприпасами зі Смерчів сьогодні близько 9 ранку. Загинули 2 жінки 39 і 32 років та чоловік 30 років. Поранення різного ступеню дістали п’ятеро людей. Пошкоджено 2 адмінбудівлі, приватний будинок, крамницю і 8 автомобілів”, — ідеться у повідомленні. // LB.ua