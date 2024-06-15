У Києві поліцейські склали протокол на батьків 14-річного підлітка, який через неприязні стосунки вдарив безпорадного пенсіонера

Про подію столичні правоохоронці дізнались з соціальних мереж – в одному зі столичних телеграм каналів було поширено відео, як неповнолітній у під’їзді багатоповерхівки провокує конфлікт з літнім чоловіком та б’є його ногою.

Співробітники Солом’янського управління поліції зареєстрували подію та у ході подальшої перевірки встановили осіб, які були на відео. Як з’ясувалось, юнак проживає в одному будинку з дідусем та зневажливо ставиться до нього.

Побачивши чоловіка на сходовому майданчику, підліток почав виганяти пенсіонера на вулицю та вдарив його ногою. Подію на камеру фільмувала подруга неповнолітнього, після чого відео стало надбанням соцмереж.

Вчора ювенальні поліцейські запросили 14-річного киянина разом з батьками до управління поліції для надання пояснень. Правоохоронці наголосили порушнику, що образливе ставлення до інших людей є неприйнятним та має наслідки у вигляді адміністративної або кримінальної відповідальності.

Оскільки чоловік відмовився від написання заяви, на матір підлітка співробітники поліції склали адміністративний матеріал за неналежне виконання батьківських обов’язків (ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення). Рішення щодо відповідальності прийматиме суд. Інформацію стосовно порушника поліцейські передали до соціальних служб та навчального закладу, з метою проведення подальшої виховної роботи.

Відділ комунікації поліції Києва