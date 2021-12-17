Співробітника сервісного центру МВС України на Донеччині викрили у підробці відомостей про складання водійських іспитів

Фігурант вносив неправдиву інформацію до бази даних МВС про складання практичних іспитів з кермування автомобіля.

У поле зору оперативників Донецького управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції потрапив один із співробітників ТСЦ МВС, розташованого у місті Краматорськ. 42-річний чоловік підробляв результати практичних іспитів з кермування авто, шляхом внесення завідомо неправдивої інформації до бази даних МВС.

Під час першого складання водійського іспиту особи отримували незадовільний результат, проте під час перездачі у той самий день службовець установи виставляв позитивну оцінку. Щоб не привертати уваги до своїх незаконних оборудок, чоловік вносив відомості до екзаменаційних листів відповідно до вимог відомчих документів – не раніше п’яти днів з моменту першого іспиту.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури, слідчі поліції Донеччини вручили підозру фігурантові за ч.1 ст.362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) та ч.1 ст.366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Оперативники ДВБ НПУ перевіряють можливість причетності інших співробітників сервісних центрів до злочинної схеми для притягнення їх до відповідальності. Триває слідство.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України