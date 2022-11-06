У Дніпрі водій «Mercedes» навмисно збив двох чоловіків

У Дніпрі водій «Mercedes-Benz» навмисно наїхав на двох чоловіків.

Про це повідомляє “Дніпро Оперативний” із посиланням на поліцію Дніпропетровської області.

Подія сталася вчора 6 листопада на вулиці Барикадній біля нічного закладу. Між трьома чоловіками зав’язався конфлікт. Один з них сів у «Mercedes-Benz» та навмисно наїхав на інших. Зловмисник одразу поїхав з місця злочину. 30-річного та 31-річного постраждалих доставили у лікарню.

Правоохоронці розшукали та затримали водія «Mercedes-Benz». Ним виявився 54-річний дніпрянин. Чоловік був нетверезий. Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.