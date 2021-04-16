Державну виконавицю викрито на хабарі у ₴20 тис. за зняття арешту з майна

Шевченківська окружна прокуратура м. Харкова здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом одержання неправомірної вигоди, поєднаного з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

За інформацією керівника окружної прокуратури Аміла Омарова, досудовим розслідуванням встановлено, що державна виконавиця Зміївського районного відділу Східного міжрегіонального управління Міністерства (м. Харків) вимагала неправомірну вигоду в розмірі 20 000 грн за зняття арешту з нерухомого майна боржника.

16 квітня поточного року, відразу після одержання вказаної суми, зазначену посадовицю викрили правоохоронці.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру.

Досудове розслідування проводять слідчі Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління стратегічних розслідувань в Харківській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Слідчі дії тривають.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури