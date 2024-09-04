Затримано бухгалтерку одеського заводу, яка коригувала російські ракетні удари по місту

Служба безпеки затримала ще одну агентку фсб, яка готувала координати для нової серії ракетно-дронових ударів по Одесі.

Особливий інтерес для ворога становили локації блокпостів із бронетехнікою та мобільних вогневих груп ППО.

Для коригування повітряних атак російська спецслужба дистанційно завербувала бухгалтерку місцевого заводу, яка потрапила у поле зору агресора через свої антиукраїнські дописи в Телеграм.

За вказівкою окупанта агентка об’їжджала місто на громадському транспорті і на відео фіксувала місця дислокації українських захисників.

Після розвідувальних вилазок жінка робила звіт для фсб, включаючи нанесення інформації на гугл-карту.

Служба безпеки своєчасно викрила і задокументувала розвідактивність фігурантки, а на фінальному етапі спецоперації затримала її.

Одночасно було проведено комплексні заходи для убезпечення локацій ЗСУ.

Під час обшуків у помешканні зрадниці виявлено мобільний телефон із доказами її розвідувально-підривної діяльності на користь рф.

Зокрема щодо прихованої фото-, відеофіксації об’єктів Сил оборони та комунікації з фсб.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України